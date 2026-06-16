В Новоорском районе «Лада» влетела в трактор

В Новоорском районе «Лада Приора» влетела в трактор. Водитель легковушки погиб. О подробностях смертельной аварии рассказали в региональном УМВД.

© ProOren

По информации полиции, ДТП произошло на автодороге «Орск - Домбаровка - Светлый» недалеко от поселка Тукай.

Так, 22-летний орчанин на «Ладе Приоре», проезжая со стороны Орска в направлении Домбаровского, не выдержал безопасную дистанцию и влетел в трактор «МТЗ-80». После столкновения тягач съехал в кювет.

В результате ДТП водитель «Лады Приоры» от полученных травм скончался на месте происшествия, 14-летняя пассажирка легковушки была госпитализирована.