Курьера сбил автомобиль на проспекте Мира в Москве

Курьера сбил автомобиль на проспекте Мира в центре Москвы. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел вечером 15 июня. В результате удара мужчину отбросило на несколько метров.

На помощь пострадавшему сразу бросились прохожие. Известно, что после столкновения мужчина оставался в сознании, уточняет телеканал.

9 июня в Лаишевском районе Татарстана также возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка, который во время езды на самокате врезался в стоявший грузовик.

Кроме того, 16 мая на улице Берзарина в Москве подростки проехали на красный сигнал светофора на электросамокате, после чего их сбил автомобиль. Несовершеннолетних доставили в больницу.