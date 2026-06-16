На МКАД заблокировали проезд

В Москве на МКАД временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«Движение временно закрыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня. На съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля. На съезде с внешней стороны МКАД на улицу Внешние Поля», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время проезд также ограничен на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская и на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

До этого на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла утром 13 июня, в 10:15 утра. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что велосипедист ехал в правом ряду, а автомобиль Kia Rio в раскраске каршерингового сервиса выезжал с примыкающей полосы. Водитель автомобиля в результате сбил велосипедиста. От удара пострадавший взлетел в воздух и упал на капот машины.

Ранее Дептранс объявил о перекрытии дорог в Москве.