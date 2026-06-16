В Тейкове 11-летний велосипедист попал под машину

В Тейкове вчера, 15 июня, в 17:15 на улице Интернациональная произошла авария, в которой пострадал 11-летний мальчик. Как сообщает пресс-служба УМВД 37-го региона, ребенок ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль «Рено Дастер».

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За рулем машины находился 78-летний водитель. В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмами. Было составлено сообщение по факту нарушения правил дорожного движения велосипедистом.