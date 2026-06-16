Кузбассовцы на полной скорости влетели в лосей и лошадь

На кузбасских трассах произошли страшные аварии с крупными животными, что обернулось разрушительными и убийственными последствиями.

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На 395-м километре трассы Р-255 в Чебулинском округе 8 июня произошли два последовательных ДТП с лосём, сообщает 16 июня ГИБДД Кузбасса.

Так, в 23:15 44-летний водитель грузовика Volvo протаранил внезапно выбежавшего на дорогу лося. Затем в 23:40 42-летний дальнобойщик на FAW JH 6 наехал на лося, который лежал на асфальте.

В результате грузовики получили урон, а водители не пострадали, чего не скажешь о несчастном звере.

11 июня в Юргинском округе 47-летний водитель Mitsubishi Pajero, лишённый прав, сбил лошадь. Последствия были уже серьёзнее.

– Водитель и его 42-летняя пассажирка были травмированы. Животное погибло, – сказали в ГАИ.

С начала года в Кузбассе зарегистрировано 167 наездов на животных, в которых 2 человека погибли и 9 получили травмы.

ГИБДД призывает кузбассовцев к бдительности на трассах: нужно обращать внимание на знак "Дикие животные", в условиях плохой видимости включать противотуманные фары вместе с обычным светом, снижать скорость возле придорожных зарослей, а в случае появления зверя – максимально замедлиться или остановиться.