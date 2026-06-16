Ингосстрах выплатил более 3,5 млрд в сегменте автострахования за 2 недели

«Ингосстрах», один из лидеров рынка страхования в России, выплатил своим клиентам более 3,5 миллиарда рублей в сегменте автострахования за период 25 мая — 7 июня.

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Самые крупные страховые выплаты по каско за последние две недели составили 18,4 миллиона рублей — в помещении, в котором находился внедорожник GMC, произошло возгорание, из-за которого пострадал автомобиль; 17,3 миллиона рублей — водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, в результате автомобиль занесло, и он врезался в бетонный барьер; 13 миллионов рублей — водитель автомобиля BMW также не справился с управлением и столкнулся с припаркованным транспортным средством.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — почти 1,4 миллиарда рублей, Челябинской области — более 109 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 63 миллионов рублей, Приморском крае — более 49 миллионов рублей, а также в Республике Башкортостан — более 42 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 605 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 132 миллионов рублей, Свердловской области — более 37 миллионов рублей, Тюменской области — более 35 миллионов рублей и в Краснодарском крае — более 27 миллионов рублей.