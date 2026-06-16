Пьяный водитель пытался уйти от ДПС и врезался в столб

В селе Долгоруково Липецкой области нетрезвый водитель «Нивы» попытался скрыться от сотрудников ДПС, но во время погони врезался в столб. После аварии мужчину задержали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Все произошло на улице Карла Маркса. Экипаж ДПС подал водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал требование полицейских, прибавил скорость и попытался уехать. Инспекторы начали преследование.

Во время попытки скрыться 44-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с траектории движения и врезался в световую опору.

После задержания у мужчины были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Проверка показала 1,12 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму.

Автомобиль отправили на специализированную стоянку. В отношении нарушителя сотрудники Госавтоинспекции составили сразу несколько административных материалов. Ему предстоит ответить за управление автомобилем в состоянии опьянения, отсутствие полиса ОСАГО, эксплуатацию незарегистрированного транспортного средства, невыполнение требования об остановке и повреждение дорожного сооружения.