Два человека пострадали при столкновении легковушек на юго-западе Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения двух легковых машин на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов в Москве. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил осведомленный источник.

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— По предварительным данным, на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП два человека пострадали, один из них госпитализирован, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

К месту аварии прибыли сотрудники экстренных служб города. Подробности произошедшего выясняются.

8 июня машина Volvo насмерть сбила пешехода в районе дома 61 по Каширскому шоссе в Москве. Следователи и сотрудники ДПС установят все обстоятельства трагедии. В этот же день Mitsubishi и мотоцикл столкнулись на Новокуркинском шоссе. В результате погиб байкер.