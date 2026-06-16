Четверо пострадали в двух ДТП с «перевертышем» в Калужской области

Сразу две аварии с опрокидыванием случились в нашем регионе за последние сутки. Подробности рассказали в региональном УМВД. Так, утром 15 июня на 871 километре трассы Р-132 "Золотое кольцо" 25-летний водитель Lada Granta съехал в кювет и перевернулся. Травмы получили как сам мужчина, так и ехавшие с ним 43-летняя женщина и семилетняя девочка. Всем им потребовалась помощь врачей.

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А вечером того же дня на 248 километре трассы М-3 «Украина» перевернулась Skoda Octavia. Её 36-летний водитель не справился с управлением тоже вылетел в кювет. В результате ему также понадобилась медицинская помощь.