В Новосибирске двое попали в больницу из-за ДТП на «Родниках»

В Новосибирске водитель и пассажир пострадали в столкновении в тройном ДТП. Авария произошла в ночь на 16 июня на улице Георгия Колонды, сообщили подписчики канала «АСТ-54» в «Максе».

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- Дорогу не поделили водители седана «Тойота Авенсис» и кроссоверов «Хавал Джолион» и «Хавал Х3». Пострадали водитель и пассажир Джолиона — у одного перелом ноги и рёбер, у второго сломаны рёбра и шейный отдел. Врачи увезли пострадавших в больницу, - сообщили подписчики паблика.

На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидец Маруф Насриддинов предоставил видео с последствиями аварии.