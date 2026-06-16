Названы 10 серьезных происшествий на российских дорогах за сутки

Велосипедист и самокатчик столкнулись лоб в лоб в Челябинске, женщина за рулем Lexus опрокинула Ford с молодым водителем в Санкт-Петербурге, под Владимиром Hyundai вытолкнул «Ниву» под большегруз с дорожной техникой, а в Самаре пассажир автобуса угрожал школьнице подбросить наркотики, назвавшись «начальником погранвойск». Что произошло на российских дорогах за минувшие сутки — в материале «Газеты.Ru».

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«Ща наркоту подкину»

В Самаре пассажир автобуса возмутился тем, что школьница не уступила ему место, и набросился на нее с угрозами и оскорблениями, представившись «начальником погранвойск».

Присутствовавшие в салоне женщины пытались призвать дебошира к порядку и звали на помощь мужчин, которые долго не вмешивались в ситуацию.

«Я тебе сейчас наркоту подкину, и все», — угрожал школьнице стоящий пассажир, сопровождая эти слова нецензурной бранью.

Конфликт сошел на нет после того, как один из присутствовавших в салоне мужчин все же сделал пассажиру замечание.

Еще один скандал в общественном транспорте произошел в Новосибирске. Там разъяренный пассажир разгромил автобус после перепалки с кондуктором. Очевидцы рассказали, что пассажир вел себя неадекватно и оскорблял кондуктора, а также провел купюрами по его лицу.

В происходящее вмешался другой пассажир, который вывел дебошира из автобуса, но это лишь усугубило ситуацию. Оказавшись на улице, тот начал стучать по стеклам, пугать детей и требовать впустить его обратно. Также мужчина стал отламывать детали от кузова автобуса.

Во Владимирской области уличный конфликт между отдыхающими на лавочке людьми и проезжающими мотоциклистами привел одного из участников к тюремному заключению.

Суд приговорил 34-летнего жителя Вязников к двум годам колонии общего режима за избиение незнакомого мотоциклиста. В ходе конфликта он ударил 23-летнего байкера кулаком в лицо и повредил ему глаз, который врачам пришлось удалить. Виновник осужден за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Отбросило на несколько метров

В Санкт-Петербурге женщина за рулем Lexus спровоцировала тяжелое ДТП, в результате которого опрокинулся Ford под управлением 22-летнего водителя. Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что Lexus медленно выехал на перекресток, после чего в него врезался Ford. После столкновения иномарка проскользила по проезжей части и ударилась в столб, а в стороны полетели осколки.

Также в Москве курьера отбросило на несколько метров после того, как его сбил автомобиль. Момент ДТП также попал на видео.

Наезд произошел на проспекте Мира. Курьер на электровелосипеде ехал по прямой вдоль края проезжей части, а водитель внедорожника Lexus поворачивал направо. При столкновении курьер ударился о правую часть капота автомобиля, упал на асфальт и вылетел с проезжей части на тротуар. По дороге рассыпались его вещи.

В Гагаринском районе Саратова накануне произошло крупное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирской «Газели». В аварии пострадали 11 человек: девять из «Газели», двое — из легкового автомобиля.

Одного из пострадавших, мужчину 1967 года рождения, с места происшествия отправили в реанимацию. Позднее в областном минздраве заверили, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Челябинске тем временем произошло лобовое столкновение самокатчика и велосипедиста. Оба водителя упали на землю. Самокатчик затем скрылся, а 42-летний велосипедист получил травмы. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как велосипедист и самокатчик падают от удара, после чего к пострадавшим подбегают пешеходы.

А во Владимирской области Hyundai Getz протаранил «Ниву» с прицепом, которая выехала на встречную полосу и протаранила большегруз MAN, перевозивший дорожную технику — каток и асфальтоукладчик. ДТП произошло в Кольчугинском округе. Водитель «Нивы» получил несовместимые с жизнью травмы, пассажир госпитализирован.

Наперегонки с медведем и со змеей на машине

На российских дорогах произошел и ряд курьезных случаев. Так, в Приморском крае местные жители сняли на видео змею, которая расположилась на окне пассажирской двери припаркованного автомобиля. Попасть в салон из-за появления рептилии стало проблематично. Очевидцы предположили, что змея, притаившаяся на автомобиле, — амурский полоз, который неядовит.

Также в Приморском крае медведь устроил гонки с автомобилем. Зверь смог опередить едущую по полю машину, проскочил прямо перед капотом и скрылся в лесу.

В Петрозаводске очевидец снял на видео драку между водителями на проезжей части. Один из мужчин обвинил другого, что тот его подрезал, после чего произошел обмен ударами. На записи видно, как один из дерущихся пробил левой боковой удар в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй — остался ждать полицию и медиков.