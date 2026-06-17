В Казани водителя такси, сбившего 11 человек, приговорили к лишению свободы

Вахитовский районный суд Казани приговорил к лишению свободы на 4 года 1 месяц Евгения Крусева - водителя такси, въехавшего в остановку в Казани, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

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"Крусев Е. С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 264, части 1 статьи 264.1 УК РФ, ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на 4 года 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иски потерпевших оставлены без рассмотрения с правом на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее сообщалось, что 10 марта 2025 года водитель такси, пытаясь объехать автобус, наехал на остановку, где стояли люди. В результате ДТП пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы. За рулем автомобиля находился 29-летний житель Казани. Результаты экспертизы показали наличие в его биоматериалах следов амфетамина и марихуаны.