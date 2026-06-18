Авария с тремя пострадавшими произошла под Рязанью

17 июня в 07:20 на 11-ом километре дороги «Рязань-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш» произошла авария. Об этом сообщает региональное УМВД.

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По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Рав4» под управлением 37-летнего рязанца.

В результате ДТП оба водителя, а также 49-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ получили травмы. Им была оказана медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.