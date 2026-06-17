В Ижевске Lada на скорости влетела в столб

В Ижевске Lada с водителем разбилась в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

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«Водитель «Лады» на большой скорости врезался в столб около Италмаса. По словам очевидцев, мужчина потерял управление. О пострадавших неизвестно», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в столб, в этот момент начинает идти дым, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

До этого в Приморском крае самосвал раздавил автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло.В момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего автомобилиста с переломами ребер, плеча и пальца руки. Травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее Hyundai снесснес человека на дороге в момент фатального ДТП.