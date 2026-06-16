Автомобиль сбил 10-летнего мальчика на велосипеде в Подмосковье

Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии в Богородском городском округе, в которой пострадал несовершеннолетний.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, 16 июня в 18:12 на 0 км автодороги «М7 «Волга» – Электроугли» водитель, управляя легковым автомобилем Kia, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение», – сказали в ведомстве.

Сотрудники полиции организовали проверку, по итогам которой примут решение в соответствии с законом.