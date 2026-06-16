Полыхающая фура парализовала крупную российскую трассу

В Татарстане на федеральной трассе М-7 произошло возгорание большегрузного автомобиля. Инцидент случился днём 16 июня на 990-м километре автодороги. По предварительной информации, загорелась фура, перевозившая фанеру. Очевидцы оперативно сообщили о происшествии в экстренные службы и поделились кадрами в социальных сетях.

© Московский Комсомолец

На опубликованных в интернете видео видно, как пламя стремительно охватило грузовик практически полностью. Над трассой поднимались густые клубы чёрного дыма, заметные на большом расстоянии. Пожарные расчёты были направлены на место происшествия для ликвидации возгорания.

Из-за пожара движение на участке трассы оказалось серьёзно затруднено. По данным Telegram-канала Mash Iptash, на дороге собралась пробка протяжённостью около двух километров. Автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты объезда.

Информация о пострадавших на момент первых сообщений отсутствовала. Позже в ряде СМИ появились уточнения, что в результате происшествия никто не пострадал. Однако официального подтверждения этой информации от экстренных служб пока не поступало.

Обстоятельства возгорания выясняются. Специалистам предстоит установить точную причину пожара и оценить нанесённый ущерб. Движение на трассе М-7 постепенно восстанавливается по мере завершения работ на месте ЧП.