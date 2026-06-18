Автобус и мопед столкнулись в центре Нижнего Новгорода

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24-летняя девушка пострадала в ДТП, которое произошло на улице Большой Покровской 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

В районе площади Лядова в 15:25 столкнулись автобус под управлением 57-летнего мужчины и мопед, на котором ехала девушка. Каретой скорой помощи пострадавшую доставили в больницу. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее в ДТП в Нижнем Новгороде пострадала пятилетняя девочка.

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