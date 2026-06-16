В Ижевске автомобиль сбил двух человек

Лишенный прав житель Ижевска сбил на автомобиле двух пешеходов, в результате погиб 16-летний юноша.

Водитель арестован, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.

"Судом ходатайство следователя удовлетворено, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении.

В судебном заседании обвиняемый возражал против ходатайства следователя. Он и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор и представитель потерпевшей стороны ходатайство следователя поддержали.

Следствием установлено, что ранее 22-летний мужчина был лишен права управления транспортным средством. 10 июня, управляя автомобилем ВМW, водитель превысил допустимый режим и сбил двух пешеходов 16 и 19 лет. От полученных повреждений несовершеннолетний погиб на месте, второй пешеход доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Следственный отдел по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртии по факту ДТП возбудил уголовное дело в отношении водителя. Он обвиняется по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортным средством).