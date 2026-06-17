На Камчатке в ДТП с бензовозом погибла пассажирка мопеда

В Усть-Камчатском районе произошла авария с участием бензовоза и мопеда. В результате ДТП погибла пассажирка мопеда, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Камчатского края.

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Трагедия произошла на 1-м километре автомобильной дороги "Аэропорт - Крутоберегово". 45-летний водитель мопеда Honda Dio, не имеющий водительских прав, ехал вместе со своей 43-летней супругой.

Мужчина нарушил правила дорожного движения. Двигаясь ближе к центру дороги, он решил сместиться к правому краю, чтобы пропустить попутный бензовоз Shacman с прицепом, которым управлял 47-летний водитель. Мопедист не рассчитал достаточный боковой интервал и столкнулся с левым колесом автоцистерны.

Мопед потерял устойчивость, и пассажирка упала под колеса бензовоза. От травм она скончалась на месте ДТП до приезда скорой. В ГАИ уточнили, что водитель Shacman ПДД не нарушил.