В Самаре после столкновения Porsche Macan влетел в столб

Авария случилась на перекрестке ул. Ново‑Садовой и 5‑й просеки. 42‑летний водитель Geely Emgrand поворачивал налево на зеленый свет и не пропустил встречный Porsche Macan под управлением 30‑летнего водителя. От удара Porsche отбросило в сторону, машина переехала через бордюр, снесла дорожный знак "Проезд запрещен", а затем врезалась в световую опору.

© Волга Ньюс

Водитель Geely госпитализирован, его 47‑летний пассажир будет лечиться амбулаторно.