Два автомобиля столкнулись в Башкирии

Два автомобиля столкнулись в Стерлитамаке в Башкирии, погиб 18-летний водитель ВАЗ-2109 и его 17-летний пассажир. Еще один несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу, сообщил начальник регионального управления ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

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"18-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2109 при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем Renault Espace под управлением 21-летнего водителя. В результате ДТП водитель ВАЗ-2109 и его 17-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Еще один 16-летний пассажир ВАЗ-2109 бригадой скорой помощи доставлен в больницу города Стерлитамака", - написал Севастьянов.

Отмечается, что водитель Renault не пострадал, устанавливаются все обстоятельства происшествия.