Россиянин сделал сыну смертельный подарок

В Красноярском крае 12-летний мальчик погиб в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла 16 июня в поселке Балай Манско-Уярского округа, расположенного примерно в 90 километрах от Красноярска. Подросток ехал по улице Ленина на мотоцикле VMC 125 и на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу автомобилю Toyota RAV4, за рулём которого находился 70-летний мужчина.

Мотоцикл и автомобиль столкнулись, ребёнок погиб на месте.

По данным полиции, подросток управлял питбайком, который ему купил отец. По словам очевидцев, после аварии отец плакал и просил прощения у ребенка.

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В ведомстве напомнили, что управлять таким транспортом разрешено только с 18 лет и при наличии водительских прав.