В Орле мужчина врезался в опору ЛЭП на улице Поселковая

Минувшая ночь могла стать последней для 43-летнего мужчины, ехавшего в направлении улицы Городской. Он врезался в опору линии электропередач, а его автомобиль перевернулся.

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Как сообщили в Госавтоинспекции, это произошло в 02.10 на улице Поселковая. Мужчина потерял управление кроссовером Volvo XC40.

Водитель получил телесные повреждения, но они оказались не критичными. Его доставили в больницу Семашко, где оказали помощь, а потом отпустили на амбулаторное лечение.