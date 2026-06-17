Два человека погибли в ДТП в Ярославской области

Обстоятельства аварии с двумя погибшими устанавливают сотрудники ярославской Госавтоинспекции. Смертельное столкновение произошло 16 июня около 23:55 на втором километре обхода Переславля-Залесского.

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По предварительной информации УМВД России по Ярославской области, автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал в сторону Ярославля, столкнулся с попутным грузовиком DAF XF с полуприцепом Fliegl SDS, а затем наехал на стоящий на обочине "КамАЗ" с полуприцепом Kogel.

В результате 66-летний водитель и 64-летняя пассажирка Mitsubishi погибли на месте происшествия. О травмах водителей грузовиков не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.