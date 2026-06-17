В Бугуруслане столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

ДТП с участием трех автомобилей произошло днем 16 июня. Авария случилась в 15:20 на улице Революционной, напротив дома 3.

© ProOren

По данным полиции, виновником аварии стал 21‑летний водитель «Лады Гранта». Двигаясь со стороны улицы Выездной в сторону улицы Красногвардейской, он не справился с управлением. Причиной стало превышение скорости. В итоге машина задела бордюрный камень, вылетела на встречную полосу и врезалась в «Хендай Солярис». После удара «Гранта» опрокинулась и отлетела в припаркованную рядом «Ладу Приору».

В результате аварии травмы получили два пассажира: 21-летний бугурусланец из «Гранты» и 54-летняя жительница Асекеевского района из «Соляриса». Их доставили в больницу.

Полиция разбирается в деталях происшествия.