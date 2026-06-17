На трассе М-5 в Городищенском районе случилось 3 ДТП за 7 часов

Во вторник, 16 июня, на 12-километровом участке федеральной автодороги М-5 в Городищенском районе случилось три ДТП за семь с небольшим часов. Данные привели в Пензенском пожарно-спасательном центре 17-го числа.

© penzainform.ru

В 15:18 поступило сообщение о столкновении «Газели» и Skoda на 714-м километре трассы.

В 17:42 пожарные выезжали на ДТП с участием «Газели» и «Лады-Гранты» на 704-м километре.

В 22:31 спасатели получили сигнал о столкновении Geely Monjaro и Toyota Highlander на 716-м километре автодороги.