Ученик автошколы врезался в колонну на мотоцикле

Директор автошколы и мастер по вождению обвиняются в гибели ученика на мотоцикле во время занятий. Сами они не признают вины, утверждая, что байкер приехал в мотошколу по личным делам, поэтому ответственность за случившееся лежит на нем самом.

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Как стало известно «МК», несчастный случай произошел в апреле 2025 года на подземной парковке торгового центра «Облака» на Ореховом бульваре. Здесь арендовала помещение мотошкола: любителей «железных коней» обучали премудростям вождения мотоциклов. Один из учеников, 41-летний Илья, посещал занятия с конца 2024 года. Он планировал сдать права по категории «А» и даже приобрел мотоцикл «Ямаха». Последние уроки мужчина брал уже на своем транспортном средстве. В роковой день Илья приехал на парковку. Кстати, изначально в тот день он собирался с семьей ехать на дачу, но поездка отменилась, и мужчина вновь решил отправиться на занятия к инструктору.

Преподаватель позднее утверждал, что у его клиента не было в тот день занятий. Байкер приехал на парковку, сел за руль своего мотоцикла, который хранил там же, разогнался и врезался в бетонную колонну. От удара шлем на голове мужчины раскололся, он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и скончался на месте. Другие ученики подтвердили, что мотоциклист не принимал участия в занятия. Более того, те, кто видел мужчину за мгновение до гибели, заявили, что он лежал грудью на руле, а руки бессильно свисали вдоль тела — как будто водитель потерял сознание.

Впрочем, даже эти показания не спасли инструктора и директора автошколы от обвинения. Выяснилось, что на парковке в принципе нельзя было проводить занятий с байкерами. Площадка по своим размерам и оснащению не соответствовала существующим требованиям. Поэтому руководителю учебного заведения и мастеру по вождению предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.