На трассе М-3 произошло крупное ДТП

Смертельное ДТП с грузовиками на трассе М-3 произошло в Калужской области
Смертельное ДТП произошло днем 17 июня на федеральной трассе М-3 «Украина» в Малоярославецком муниципальном округе. В результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб один из водителей.
По предварительным данным регионального МВД, авария произошла около 11:20 на 113-м километре автодороги М-3. Грузовой автомобиль JAC под управлением 44-летнего мужчины столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился 42-летний водитель.
От полученных травм водитель автомобиля JAC скончался на месте происшествия.
«На месте работают госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП уточняются», — сообщили в полиции.