На трассе М-3 произошло крупное ДТП

Смертельное ДТП произошло днем 17 июня на федеральной трассе М-3 «Украина» в Малоярославецком муниципальном округе. В результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб один из водителей.

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По предварительным данным регионального МВД, авария произошла около 11:20 на 113-м километре автодороги М-3. Грузовой автомобиль JAC под управлением 44-летнего мужчины столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился 42-летний водитель.

От полученных травм водитель автомобиля JAC скончался на месте происшествия.