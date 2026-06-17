В Петербурге в страшном ДТП погибла звезда КВН

В Санкт-Петербурге трагически погибла 37-летняя стендап-комик из Иркутска Соелма Гармаева, известная по выступлениям в КВН. Об этом сообщает «КП».

Отмечается, что трагедия произошла вечером 13 июня на Кольцевой автодороге (КАД), где автомобиль каршеринга, которым управляла Гармаева, заглох. Она прижалась к отбойнику, включила аварийную сигнализацию и написала в техподдержку, а также отправила сообщение сестре: «Жду помощь». Через 15 минут сестра ответила, но сообщение осталось непрочитанным.

По предварительным данным, Гармаева вышла из машины, чтобы выставить аварийный знак, когда в ее автомобиль на огромной скорости врезался другой водитель. От удара машину отбросило на несколько метров, женщину зажало между автомобилями, смерть наступила мгновенно.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что за рулем второго авто находился 42-летний мужчина, его пассажиры — 27-летняя девушка и шестилетний ребенок — госпитализированы. Проводится проверка.

Соелма Гармаева окончила иркутский политех с красным дипломом, работала инженером, курировала строительство сложных объектов, включая атомную станцию в Турции. Она увлекалась КВН, выступала за сборную ИрГТУ и команду «Раисы», а после переезда в Петербург в 2012 году занялась стендапом, участвовала в кастингах юмористических шоу.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию.

Ранее в Самаре пассажир маршрутки угрожал школьнице подбросить наркотики.