Два человека пострадали при столкновении "КамАЗа" и фургона под Воронежем

Вчера, 18 июня, в Панинском районе «КамАЗ» въехал в автомобиль «JMC A0107». Водитель и пассажир фургона пострадали.

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По предварительным данным, около 10:30 в Панинском районе на 272 км дороги «Р-298» 34-летний водитель автомобиля «КамАЗ» в процессе движения не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди авто «JMC A0107» и столкнулся с ним.

60-летний водитель иномарки и его 59-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

За прошедшие сутки в Воронежской области произошло 72 аварии. В областном центре – 43, в районах области – 20, на федеральных трассах – 9. В травмы различной степени тяжести получили 10 человек, 1 человек погиб.

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