КамАЗ съехал в кювет в Липецкой области

17 июня в 16:10 спасателям Липецкой области поступил сигнал о ДТП на дороге Топкино – Гагино под посёлком Лев Толстой. Водитель грузового автомобиля «КамАЗ» не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна.

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Дежурная смена пожарной части №9 оперативно прибыла на место, сообщают в управлении ГПСС. Спасатели обесточили аккумулятор машины, чтобы предотвратить возможное возгорание, и оказали первую помощь водителю (мужчина 1993 года рождения). После этого его передали работникам скорой. Информации о степени тяжести травм не поступало.

Ранее стало известно, что в Чаплыгине вчера насмерть разбился 33-летний мотоциклист.