В Омске сбили подростка на велосипеде

️Вчера в Госавтоинспекцию поступило сообщение, что в ДТП пострадал юный велосипедист.

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По предварительным данным, 33-летний водитель «Субару Форестер» в районе дома № 47а по улице Яковлева сбил подростка, который ехал на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 14-летнему подростку понадобилась помощь медиков.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщает омская полиция.