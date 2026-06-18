Под Липецком 23-летний мотоциклист слетел с дороги

Вечером 17 июня под Липецком, на улице Орловской в деревне Кулешовка, 23-летний мотоциклист не справился с управлением.

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Молодой человек слетел с дороги и получил травмы. Скорая примчалась на место ДТП, медики оказали байкеру первую помощь, после чего его с травмами госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Накануне в области случилось не одно ДТП с мотоциклистами. В Чаплыгине 33-летний мотоциклист врезался в столб и погиб. А в Липецке на улице Зои Космодемьянской столкнулись «Ауди» и мотоцикл с 18-летней девушкой за рулём, её госпитализировали.