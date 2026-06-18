16-летний водитель сбил мужчину на электросамокате

16-летний водитель на ВАЗе сбил мужчину на электросамокате в Иванове
Днем в Иванове произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.
17 июня около 13:05 на улице 8-й Минеевской 16-летний подросток управлял автомобилем ВАЗ. При выполнении поворота налево он не уступил дорогу и совершил наезд на двигавшегося во встречном направлении 26-летнего мужчину на электросамокате.
После столкновения водитель электросамоката обратился за медицинской помощью.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в отношении подростка составлены административные материалы за управление автомобилем без водительского удостоверения, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил проезда перекрестка.