16-летний водитель сбил мужчину на электросамокате

Днем в Иванове произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

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17 июня около 13:05 на улице 8-й Минеевской 16-летний подросток управлял автомобилем ВАЗ. При выполнении поворота налево он не уступил дорогу и совершил наезд на двигавшегося во встречном направлении 26-летнего мужчину на электросамокате.

После столкновения водитель электросамоката обратился за медицинской помощью.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в отношении подростка составлены административные материалы за управление автомобилем без водительского удостоверения, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение правил проезда перекрестка.