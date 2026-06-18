В Калужской области водитель Kia сбил пешехода

В Жуковском районе Калужской области накануне вечером, 17 июня произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. По предварительным данным регионального МВД, водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на мужчину.

© «Калужские новости»

Авария произошла около 21:35 на 1-м километре автодороги «Кременки – Троицкое – Новоселки».

По информации Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Kia Sportage находился 36-летний мужчина. Предварительно установлено, что он нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на 41-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.