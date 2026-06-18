На Урале два школьника угнали машину и попали в ДТП

В Верхней Салде задержаны двое 15-летних подростков – они пытались скрыться от силовиков на угнанном автомобиле.

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Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, 17 июня в дежурную часть поступило сообщение о розыске автомобиля ВАЗ-2106. Позже машину заметили в Нижней Салде. Парень за рулем проигнорировал требование полицейских остановиться и поехал в сторону Верхней Салды. Тогда сотрудники ДПС начали погоню.

"В процессе преследования водитель не обеспечил безопасный скоростной режим и постоянный контроль за движением, вследствие чего допустил наезд на стоявшее транспортное средство, а затем – столкновение с двигавшимся автомобилем", – рассказали в УГИБДД.

После этого школьники вышли из машины и попытались покинуть место происшествия, но были задержаны прибывшими экипажами ДПС и Росгвардией. Их доставили в отдел полиции. Также правоохранители вызвали родителей подростков.

Выяснилось, что обоих раньше уже привлекали к ответственности за противоправные деяния.

Возбуждено уголовное дело.