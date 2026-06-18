Пешеход погиб под колесами легковушки на трассе в Воронежской области

Смертельное ДТП произошло на трассе «Воронеж — Луганск» 18 июня в Кантемировском районе. 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Киа Рио», сбила 55-летнего мужчину.

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По предварительным данным, авария произошла около 5:53 часов на 291 км автодороги «Воронеж — Луганск». Местная жительница, объезжая колонну машин, стоящих на краю проезжей части, сбила пешехода. Мужчина резко вышел на дорогу из-за стоящих авто.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался в скорой.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее трагедия произошла в Новоусманском районе. Местная жительница за рулем автомобиля «ВАЗ» столкнулась с электромопедом. Водитель, 79-летний мужчина, скончался на месте.