Водитель Chevrolet врезался в автобус на севере Москвы

Водитель автомобиля марки Chevrolet врезался в автобус около остановки «Детская поликлиника» на Костромской улице на севере Москвы. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили очевидцы.

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— Водитель иномарки не справился с управлением на Костромской улице и столкнулся с автобусом маршрута № 618 перед остановкой «Детская поликлиника» в сторону метро «Бибирево», — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

В результате столкновения у легковушки отлетело колесо. У автобуса разбилось лобовое стекло. Информации о пострадавших не поступало.

16 июня легковушка и такси столкнулись на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов в столице. В результате ДТП пострадали два человека, одного из них доставили в больницу.

До этого два автобуса столкнулись в районе Северное Бутово. Подробности аварии не приводились. Предварительно, никто не пострадал.