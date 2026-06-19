В Северной Осетии в ДТП пострадали четыре человека, в том числе 11-месячный ребенок. Об этом сообщили в МВД по республике.

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"В результате аварии пострадали четыре человека. Наиболее серьезные травмы получила 11-месячная пассажирка ВАЗ-21093, которая госпитализирована в Республиканскую детскую клиническую больницу. Также в медицинские учреждения доставлены водитель и пассажир ВАЗ-21093", - говорится в сообщении.

ДТП произошло во Владикавказе с участием автомобилей ВАЗ-21093 и "Лада Гранта". По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-21093 при выполнении поворота налево не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении, из-за чего автомобили столкнулись.