В Санкт-Петербурге автомобиль влетел в пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

"На улице Боткинской водитель "Хендай Крета" выехал на тротуар, где стояли люди. В результате аварии пострадали двое пешеходов: одного госпитализировали в тяжелом состоянии, второго в легком", – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила повреждения: у машины смят кузов, полностью разбит бампер и капот, при этом автомобильные детали разбросаны по сторонам. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали водителя Hyundai в тяжелом состоянии.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным регионального канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.