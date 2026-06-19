В ДТП со скорой помощью погибли три человека в Башкирии

В Башкирии в ДТП со скорой помощью погибли три человека
Накануне в Дуванском районе произошло серьезное ДТП, в котором погибли три человека.
Как рассказал руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов, в седьмом часу вечера на 80-м километре автодороги Крапачово - Месягутово - Ачит 41-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи по неизвестной причине допустил столкновение со стоящей впереди на красный сигнал светофора LADA Vesta и большегрузом Mercedes.
Находившиеся в салоне скорой помощи пассажиры, в том числе два сотрудника медицинской бригады и 20-летняя дочь водителя, погибли на месте. Водитель с многочисленными травмами госпитализирован.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП медиков
- Это огромная утрата для всей медицинской сферы. Причины аварии будут тщательно изучены компетентными органами. Мы готовы оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Искренне соболезную родным и близким, - сообщил в своих социальных сетях Айрат Рахматуллин.