В ДТП со скорой помощью погибли три человека в Башкирии

Накануне в Дуванском районе произошло серьезное ДТП, в котором погибли три человека.

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Как рассказал руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов, в седьмом часу вечера на 80-м километре автодороги Крапачово - Месягутово - Ачит 41-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи по неизвестной причине допустил столкновение со стоящей впереди на красный сигнал светофора LADA Vesta и большегрузом Mercedes.

Находившиеся в салоне скорой помощи пассажиры, в том числе два сотрудника медицинской бригады и 20-летняя дочь водителя, погибли на месте. Водитель с многочисленными травмами госпитализирован.

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