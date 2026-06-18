Три человека погибли в ДТП со скорой помощью в Башкирии

В Башкирии машина скорой помощи попала под фуру — в результате погибли два врача и 20-летняя пассажирка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло на трассе «Кропачево — Месягутово — Ачит» в Дуванском районе. Согласно имеющейся информации, карета скорой помощи столкнулась с фурой. В результате аварии погибли три человека. Водитель скорой остался жив — его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Причины аварии устанавливаются. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

Ранее эксперты назвали причину каждой пятой аварии на российских дорогах.