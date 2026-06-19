Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Первоуральске

В Первоуральске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, причиной стало то, что водитель одной из машин был нетрезв.

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Всё случилось вечером 18 июня около дома на улице Ватутина, 72. По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем Land Rover проехал регулируемый перекресток на красный свет и врезался в ВАЗ-2113. После этого внедорожник въехал в припаркованные Honda Fit и грузовой фургон.

После столкновения 19-летнего водителя ВАЗа доставили в больницу.

Освидетельствование показало, что водитель внедорожника в момент аварии был пьян. Концентрация спирта в выдыхаемом им воздухе составила 0,250 миллиграмма на литр.

ГИБДД проводит проверку случившегося.

На участке дороги от улицы Ленина до улицы Береговой вводили реверсивное движение. Сейчас обе полосы открыты для транспорта.

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