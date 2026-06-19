В Кузбассе мотоцикл влетел в авто, есть жертвы: жуткие кадры с места кровавого ДТП (видео 18+)
В Мариинске мотоциклист с пассажиркой влетел в иномарку.
В редакцию VSE42.RU обратился читатель, который поделился видео жуткого ДТП в Мариинске. По словам читателя авария произошла прямо напротив здания городской администрации.
Со слов источника, мотоциклист погиб прямо на месте аварии. Его пассажирка в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Водитель иномарки тоже получил травмы.
По предварительной информации очевидцев, мотоциклист не был виноват в случившемся. Столкновение произошло из-за того, что иномарка выехала на полосу мотоцикла.
В Областном центре Медицины Катастроф корреспонденту VSE42.ru подтвердили, что авария произошла 17 июня: девушка 27 лет в тяжелом состоянии, а мужчина 29 лет получил не совместимые травмы с жизнью и скончался на месте.