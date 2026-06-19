В Орловской области после аварии госпитализирована женщина с ребенком

В областной клинической больнице госпитализировали 56-летнюю женщину с годовалой девочкой. Это случилось после вчерашнего ДТП на трассе М-2 "Крым".

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Как сообщили в Госавтоинспекции, в час дня женщина на автомобиле "ЗАЗ Вида" (запорожский аналог Chevrolet Aveo) вылетела на встречку и врезалась в российскую легковушку "Лада Гранта". "Ладой" управлял 18-летний парень, ехавший на встречку.

Оба пострадавших находились в украинском автомобиле.