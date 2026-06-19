В Петербурге водителя зажало между многотонными автобусами

В Санкт-Петербурге водителя общественного транспорта расплющило между двумя автобусами. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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«Один автобус остановился из-за поломки, на помощь припарковался другой. И уже третий, отъезжая от остановки, вписался в лазурного коллегу. К несчастью, сначала никто не заметил, что один из водителей стоял между авто — его буквально зажало между двумя 11-тонными автобусами», – говорится в публикации.

На записи видно, что пострадавшего первой заметила девушка, снимавшая ДТП на телефон. Она сразу предупредила остальных водителей, один из автобусов отъехал, и зажатый человек потерял сознание и упал на асфальт. По данным канала, водитель выжил: прибывшие медики госпитализировали его в крайне тяжелом состоянии.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль влетел в пешеходов. На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила повреждения: у машины смят кузов, полностью разбит бампер и капот, при этом автомобильные детали разбросаны по сторонам. Фельдшеры забрали водителя Hyundai в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве легковушка вылетела на встречку и протаранила автобус с людьми.