В Саратовской области в ДТП пострадали две пассажирки автобуса

В Балакове Саратовской области в ДТП пострадали две пассажирки автобуса маршрута № 10.

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Как сообщает областная Госавтоинспекция, по предварительным данным, автобус ГАЗ Next столкнулся с автомашиной Kia в пятницу около 10.20 по местному времени (мск +1) на улице Трнавской.

Автобусом управлял мужчина 1980 года рождения, за рулем легкового автомобиля находился водитель 1990 года рождения.

В результате ДТП две пассажирки общественного транспорта были доставлены в больницу.