В Саратовской области в ДТП пострадали две пассажирки автобуса
В Балакове Саратовской области в ДТП пострадали две пассажирки автобуса маршрута № 10.
Как сообщает областная Госавтоинспекция, по предварительным данным, автобус ГАЗ Next столкнулся с автомашиной Kia в пятницу около 10.20 по местному времени (мск +1) на улице Трнавской.
Автобусом управлял мужчина 1980 года рождения, за рулем легкового автомобиля находился водитель 1990 года рождения.
В результате ДТП две пассажирки общественного транспорта были доставлены в больницу.
"Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.