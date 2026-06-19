Два человека пострадали в ДТП с участием BMW на Фрунзенской набережной

Два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля марки BMW на Фрунзенской набережной в центре столицы. Травмы получили водитель такси и пассажирка. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил осведомленный источник.

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— Таксист пострадал в аварии с участием BMW в центре Москвы — мужчину госпитализировали с приступом эпилепсии, — пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пассажирку также доставили в больницу. Машиной BMW управляла женщина. В салоне иномарки, кроме нее, был ребенок. Никто из них не пострадал.

Ранее внедорожник Mitsubishi и мотоциклист столкнулись около дома на Новокуркинском шоссе в Москве. Байкера доставили в больницу. Врачи не смогли сохранить ему жизнь.