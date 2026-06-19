В Игре автобус врезался в остановку

Игра. Удмуртия. Дорожный инцидент с пострадавшей произошёл днём 18 июня в посёлке Игра. Около 16:30 напротив дома №58 по улице Ломоносова 67-летний водитель автобуса «ПАЗ» врезался в остановку. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

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В результате удара конструкция опрокинулась. В этот момент рядом находилась 16-летняя девушка и её травмировало обломками павильона.

Подробности случившегося и степень тяжести полученных пострадавшей травм уточняются.