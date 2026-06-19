Шесть человек пострадали в ДТП под Астраханью

В Астраханской области произошло столкновение двух легковых автомобилей при подъезде к селу Яндыки Лиманского района. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

© Российская Газета

По предварительным данным, около 10 часов утра в пятницу 39-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны села Яндыки, не выдержал дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Уходя от столкновения, он выехал на встречную полосу, где врезался в "ВАЗ 21124" под управлением 65-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров, двое из которых - дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Госавтоинспекция региона проводит проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.